Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа перед началом банкета в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом банкета в Пекине поднял тост за здоровье президента США Дональда Трампа и отношения двух стран. Об этом китайский лидер заявил перед началом официального приёма.

«За развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами, а также за здоровье президента Трампа и всех присутствующих здесь друзей», — сказал Си Цзиньпин.

Банкет состоялся после переговоров лидеров двух государств в Доме народных собраний. Встреча прошла в рамках государственного визита Трампа в Китай, который продлится с 13 по 15 мая. Переговоры между представителями Вашингтона и Пекина продолжались более двух часов. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и дальнейшее взаимодействие между крупнейшими экономиками мира.