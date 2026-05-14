Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа перед началом банкета в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом банкета в Пекине поднял тост за здоровье президента США Дональда Трампа и отношения двух стран. Об этом китайский лидер заявил перед началом официального приёма.
«За развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами, а также за здоровье президента Трампа и всех присутствующих здесь друзей», — сказал Си Цзиньпин.
Банкет состоялся после переговоров лидеров двух государств в Доме народных собраний. Встреча прошла в рамках государственного визита Трампа в Китай, который продлится с 13 по 15 мая. Переговоры между представителями Вашингтона и Пекина продолжались более двух часов. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и дальнейшее взаимодействие между крупнейшими экономиками мира.
Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином, заявив, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, и уже назвал переговоры превосходными. По его словам, он привёз в Пекин крупнейших бизнесменов мира для развития торговли; Илон Маск, в свою очередь, назвал этот визит удачным. Однако, как сообщает пресс-пул Белого дома, госсекретарь Марко Рубио не дал Маску ответить на вопрос журналистов о том, как прошла встреча Трампа с Си Цзиньпином.
