Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 мая, 10:04

Гонка за Пекин: Политолог раскрыл, почему Трамп рванул в Китай перед Путиным

Политолог Манойло: Визит Трампа в Китай — попытка быть «впереди планеты всей»

Американский лидер Дональд Трамп попытался опередить российского президента Владимира Путина, прилетев в Пекин в преддверии его визита, однако это не изменит программу российско-китайских переговоров. Об этом сообщил 360.ru политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином будет деловой и заранее согласованной, без торжеств и парадов. При этом визит Трампа был демонстрацией инициативы, но никак не вмешивался в подготовленную российско-китайскую повестку.

«Посещение Трампом Китая явно не случайно, но визит Путина планировался задолго до этого. Американцы хотели показать, что они впереди, без второго дна или попыток изменить ход переговоров», — пояснил эксперт.

Манойло подчеркнул, что встречи Путина и Си Цзиньпина традиционно прагматичны. Основное внимание, вероятно, будет уделено ситуации на Украине и вопросам, связанным с Ираном, который затрагивает интересы Китая, включая энергетику.

В Кремле ранее уточнили, что грядущая встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине охватит широкий спектр международных и двусторонних вопросов. Одной из тем станет обсуждение результатов недавних переговоров китайского лидера с Дональдом Трампом.

Владимир Озеров
