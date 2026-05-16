El Mundo: Визит Путина в Китай показывает расстановку приоритетов Пекина

Визит президента России Владимира Путина в Китай, который состоится вскоре после поездки американского лидера Дональда Трампа, демонстрирует смещение внешнеполитических акцентов Пекина. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

В отличие от встречи Трампа с Си Цзиньпином, призванной стабилизировать критически важные для обеих стран отношения, приезд российского лидера, по мнению издания, сигнализирует о других приоритетах.

Как отмечается в публикации, несмотря на тактические шаги, сближающие Китай с Соединёнными Штатами, основополагающим и неизменным элементом китайской внешней политики остается стратегическое партнерство с Россией. Автор статьи подчёркивает, что на фоне ужесточения западных санкций в отношении России, Пекин активно наращивает объемы закупок российских энергоносителей, расширяет двусторонний товарооборот и предлагает Москве возможности для финансового и технологического взаимодействия.

Ранее в Кремле сообщили, что предстоящая встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине может затронуть широкий круг международных и двусторонних вопросов. Лидеры двух стран обсудят итоги недавних переговоров главы Китая с президентом США Дональдом Трампом.