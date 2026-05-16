16 мая, 06:26

Кремль назвал ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в рамках официального визита главы РФ в Китай. Центральной темой встречи станет углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявили в Кремле.

Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая политические и международные аспекты. Особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества Москвы и Пекина. Также в повестку включён обмен мнениями по ключевым региональным и глобальным проблемам. Диалог охватит актуальную международную ситуацию.

Отдельно Кремль сообщил, что в рамках визита запланирована встреча Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На этих переговорах стороны сосредоточатся на перспективах торгово-экономического сотрудничества и развитии экономических связей между Россией и Китаем.

СМИ выяснили, что Си Цзиньпин рассказал Трампу о Путине

Ранее в Кремле сообщили, что предстоящая встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине может затронуть широкий круг международных и двусторонних вопросов. Лидеры двух стран обсудят итоги недавних переговоров главы Китая с президентом США Дональдом Трампом.

Милена Скрипальщикова
