Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Напомним, визит президента России Владимира Путина в Китай пройдёт 19-20 мая. В Кремле сообщили, что в состав российской делегации войдут практически все ключевые фигуры, отвечающие за сотрудничество с Поднебесной. Завтра, 20 мая, состоятся переговоры российского лидера и главы КНР Си Цзиньпина в узком составе, а затем и в расширенном формате с участием делегаций. При этом ключевым событием станет неформальная встреча лидеров — речь идёт о чаепитии, которое завершит рабочую программу поездки в Пекин. Также Путин и Чи откроют перекрестные годы образования.