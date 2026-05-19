В этом году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнёрства, а также 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В беседе с Life.ru председатель комитета ГД по вопро­сам собственности, земельным и имуществе­нным отношениям, ко­ординатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сер­гей Гаврилов рассказал, почему отношения между нашими странами остаются «непоколебимыми, как гора» перед лицом международных перемен.

Визит президента Владимира Путина стоит оценивать как подтверждение долгого политического курса, который складывался не один год и опирается на прочную договорную базу. Тридцатилетие стратегического партнёрства показывает, что Москва и Пекин прошли путь от общего сближения к разветвлённой системе сотрудничества.

«В неё входят регулярные контакты лидеров, работа правительств, межведомственные комиссии, региональные связи, торговля, энергетика, гуманитарные проекты и координация на международных площадках. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве закрепил базовые принципы этой линии и придал ей долгосрочный характер», — пояснил он.

По словам депутата, дипломатия лидеров играет здесь незаменимую роль, потому что именно встречи глав государств задают общий политический темп всей системе отношений. После таких контактов конкретные поручения получают правительства, министерства, регионы, университеты, компании и рабочие группы.

Это позволяет переводить политические договорённости в практические проекты. Образ «непоколебимых, как гора» отношений в данном случае связан с тем, что Москва и Пекин выстроили механизм постоянного диалога на высшем уровне. Он помогает странам проходить через санкционное давление, торговые ограничения, конфликты вокруг международной безопасности и изменение баланса сил в мире без разрушения двусторонней повестки. Сер­гей Гаврилов Депутат