Турпоток между Россией и Китаем заметно вырос после введения взаимного безвиза

Китай может выйти на первое-второе место среди самых популярных зарубежных направлений для российских туристов, если двусторонний безвизовый режим будет продлён после конца 2026 года, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его словам, туристический поток заметно оживился, когда Поднебесная открыла безвизовый въезд для россиян.

В начале 2026 года КНР стала третьим по популярности направлением после Египта и Турции, а в Россию за январь-март приехали 220 тысяч граждан Китая — на 24% больше, чем годом ранее. Безвизовый режим важен не только для туризма, но и для деловой активности, так как упрощает короткие поездки и переговоры. Однако потенциал роста пока далеко не исчерпан.

«Рост продолжился и в 2026 году. По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале россияне совершили 396 тыс. туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Китайцы в России чаще выбирают Москву, Санкт-Петербург и приграничные города Дальнего Востока, а россияне — Пекин, Шанхай, северо-восточные регионы КНР и Хайнань. Серьёзных аргументов против продления безвизового режима нет, этому способствуют высокий спрос, ограничения на шенгенские визы и нестабильность других направлений, отметил эксперт.

Тем временем торговля между Россией и Китаем продолжает увеличиваться и вышла за отметку в 200 млрд долларов. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в своём видеообращении, записанном перед официальным визитом в КНР.