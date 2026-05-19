Путин записал видеообращение к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

Президент РФ Владимир Путин в преддверии официального визита в Китайскую Народную Республику записал видеообращение к гражданам КНР. В нём он поприветствовал китайских друзей и отметил беспрецедентный уровень двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выступил с видеообращением к китайским гражданам. Видео © kremlin.ru

Традиционно перед важными зарубежными поездками российский лидер даёт интервью или публикует статьи в СМИ принимающей стороны. На этот раз Путин выбрал видеоформат. Глава государства подчеркнул, что особый характер отношений двух стран проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия. Он заявил, что Москва и Пекин готовы сотрудничать на равноправной основе и поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и государственного единства.

«Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — отметил глава государства.

Путин отметил активное развитие контактов практически во всех сферах. Он указал, что безвизовый режим между странами открывает новые возможности для общения граждан. Российский лидер также акцентировал, что дружба РФ и КНР направлена не против кого-либо, а на дело мира и процветания. Визит Путина в Пекин пройдёт 19–20 мая. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере углеводородов.

Официальный визит президента России в Пекин продлится два дня. В программе — переговоры на высшем уровне и обсуждение широкого круга вопросов. Взаимодействие двух стран продолжает усиливаться по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина по прибытии в Китай встретит министр иностранных дел КНР Ван И. В аэропорту китайской столицы организуют официальную церемонию с участием роты почётного караула и детей. После прибытия Путин отправится в государственную резиденцию «Дяоюйтай». Основные переговоры с участием глав государств запланированы на 20 мая. Утро этого дня начнётся с официальной церемонии встречи на центральной площади Пекина, где Си Цзиньпин встретит Путина, после чего лидеры представят свои делегации. Церемония пройдёт под звуки оркестра и в сопровождении почётного караула.