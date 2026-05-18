Путин в Китае встретится с мальчиком с совместного фото 25-летней давности

Российский лидер Владимир Путин во время визита в Китай встретится с инженером Пэн Паем — тем самым китайским мальчиком, с которым политик фотографировался во время своего первого государственного визита в КНР в 2000 году. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, встреча пройдёт в резиденции лидера. Ушаков отметил, что Путин видел Пэн Пая ещё ребёнком, а теперь тот вырос, получил образование в Москве и работает в одной из крупных китайских компаний.

В Кремле считают эту встречу символичной. История началась 26 лет назад в пекинском парке Бэйхай, где мальчик помахал российскому президенту. Путин тогда снял ребёнка с каменных перил, поцеловал его в лоб и сделал с ним совместное фото.

Сейчас Пэн Паю 36 лет. После той встречи он заинтересовался Россией, выучил русский язык, окончил Московский автодорожный институт и даже получил русское имя — Паша.

Теперь участники снимка 2000 года снова встретятся в Пекине. Для российско-китайской повестки этот эпизод станет не только человеческой историей, но и напоминанием о связях, которые складывались между странами десятилетиями.

Кстати, сам Пэн Пай ранее рассказывал, как случайная встреча с Путиным 25 лет назад повлияла на его судьбу. По его словам, всё произошло в пекинском парке Бэйхай, где он неожиданно узнал о присутствии российского президента. В итоге фотография, значения которой ребёнок тогда ещё не понимал, стала для Пэн Пая важной частью жизни — встреча с Путиным подтолкнула его к интересу к России, русской культуре и языку.