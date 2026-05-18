18 мая, 13:13

Главное — за чаем: В Кремле раскрыли ключевой формат переговоров Путина и Си

Ушаков: Визит Путина в Китай завершит чаепитие с Си Цзиньпином

Ключевым событием визита президента России Владимира Путина в Китай станет неформальная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идёт о чаепитии, которое завершит рабочую программу поездки в Пекин.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, именно этот формат считается наиболее значимым для обсуждения ключевых тем.

«Всё, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, там все будет обсуждаться в ходе этой встречи за чаем», — отметил он.

По его словам, на встрече будут присутствовать лишь по четыре человека с каждой стороны. Ожидается, что лидеры обсудят наиболее важные вопросы международной повестки в узком и неформальном формате.

Путин едет в Пекин с крупным пакетом соглашений: готовят около 40 документов

Напомним, визит президента России Владимира Путина в Китай пройдёт 19-20 мая. Глава государства прибудет в Пекин вечером 19 мая. В аэропорту китайская сторона организует торжественную церемонию встречи. В Кремле сообщили, что в состав российской делегации войдут практически все ключевые фигуры, отвечающие за сотрудничество с Поднебесной.

Александра Вишнякова
