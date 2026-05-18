Путин едет в Пекин с крупным пакетом соглашений: готовят около 40 документов

Россия и Китай во время визита президента РФ Владимира Путина в Пекин планируют подписать около 40 документов. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, церемония состоится после завершения переговоров российской и китайской сторон.

«По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40, причем согласовано так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии», — отметил представитель Кремля.

Таким образом, часть соглашений оформят непосредственно при участии глав государств. Остальные документы представят в рамках той же церемонии. В Кремле пока не уточнили, каких именно сфер коснутся готовящиеся договорённости. Детали пакета, как ожидается, станут известны по итогам переговоров.

Официальный визит Путина в Китай должен пройти 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Для Москвы эта поездка важна не только как очередной контакт лидеров, но и как попытка закрепить политические и экономические договорённости на фоне меняющейся международной обстановки.

В Кремле уже заявили, что ждут от визита «серьёзных» результатов. В повестке — двусторонние отношения, торговля, экономические проекты и международные вопросы. Москва и Пекин при этом продолжают описывать свои связи как особое стратегическое партнёрство, которое выходит далеко за рамки одной только торговли.

Дополнительный политический фон поездке придаёт и то, что Пекин сейчас активно работает сразу на нескольких направлениях. South China Morning Post ранее писала, что визит Путина может пройти вскоре после поездки в Китай президента США Дональда Трампа, а это делает переговоры с Си Цзиньпином особенно заметными в международной повестке.