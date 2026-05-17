«Боинги» не спасли: Политолог раскрыл, почему поездка Путина в Китай — это пощёчина Западу

Президент России Владимир Путин готовится к визиту в Китай 19–20 мая. Этому предшествовала неожиданно завершившаяся помпезная поездка лидера США Дональда Трампа в Пекин. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Царьградом» подчеркнул, что визит главы РФ на этом фоне вызовет недовольство Запада.

«Наш визит, как и поездка Трампа, не является спонтанным событием. Возможно, немного изменены сроки — с учётом того, что Трамп должен был приехать ещё в марте, а мы планировали на апрель–май», — пояснил Маркелов.

Он добавил, что на фоне визита американского лидера не все экономические инициативы были реализованы: планировалось продать 500 самолётов «Боинг», а фактически реализовано 200. Это показывает, что часть договорённостей Трампа осталась за кадром, а экономический эффект визита оказался ограниченным.

Поэтому поезда Путина по значимости будет стоять выше, чем визит Трампа, независимо от внешнего освещения или экономических деталей визита американской стороны, заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай, который пройдёт вскоре после поездки Дональда Трампа, показывает изменение внешнеполитических приоритетов Пекина. Китай наращивает закупки российских энергоносителей, увеличивает двустороннюю торговлю и открывает новые перспективы для финансового и технологического сотрудничества с Москвой.