В Кремле ждут мощного импульса от визита Путина в Китай

В Кремле заявили о серьёзных ожиданиях от предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Китай. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона рассчитывает на значимые результаты, однако забегать вперёд в Кремле не хотят. Песков отметил, что более подробно о повестке и ожиданиях позднее расскажет помощник президента Юрий Ушаков. Представитель Кремля подчеркнул, что отношения России и Китая носят разноплановый характер. Помимо торгово-экономического сотрудничества, Москва и Пекин активно развивают диалог в сфере образования.

Песков также напомнил, что будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования. Кроме того, взаимодействие двух стран охватывает медицину, культуру и другие направления. В Кремле считают, что каждый новый контакт лидеров России и Китая создаёт дополнительный импульс для дальнейшего развития и расширения двусторонних отношений.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине смогут обсудить итоги недавних переговоров главы КНР с президентом США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря российского лидера, предстоящие переговоры в Китае будут посвящены разным направлениям сотрудничества Москвы и Пекина. В числе ключевых тем — аспекты «привилегированного стратегического партнёрства». Также в повестку войдут торгово-экономическое взаимодействие и международные вопросы. На фоне высокой активности США на китайском направлении обсуждение контактов Си Цзиньпина с Трампом выглядит ожидаемой частью диалога.