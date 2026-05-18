18 мая, 13:05

Ушаков: Визит Путина в Китай состоится 19-20 мая

Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдёт 19-20 мая. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Глава государства прибудет в Пекин вечером 19 мая. По словам Ушакова, в аэропорту китайская сторона организует торжественную церемонию встречи.

Приветствовать российского лидера лично будет член политбюро Компартии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И.

«Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», — сказал представитель Кремля.

Ушаков сообщил, что по китайской традиции во встрече также примут участие дети и почетный караул.

После прибытия глава государства направится в государственную резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай.

Основные мероприятия начнутся утром 20 мая. В 11:00 по местному времени визит продолжится церемонией встречи с китайским лидером на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь.

Помощник президента добавил, что для российской делегации подготовлена насыщенная программа.

Никита Никонов
