В Кремле раскрыли, кто войдёт в делегацию Путина в Китае

Предстоящий визит Владимира Путина в Китай обещает стать знаковым не только в политическом, но и в экономическом плане. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в состав российской делегации войдут практически все ключевые фигуры, отвечающие за сотрудничество с Поднебесной.

«Это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители государственных и частных компаний, которые работают в Китае», — уточнил представитель Кремля на брифинге.

Песков также заявил о серьёзных ожиданиях от визита Путина в Китай. По его словам, российская сторона рассчитывает на значимые результаты, однако забегать вперёд в Кремле не хотят. Напомним, предварительно, Путин посетит КНР 20 мая.