Песков: РФ не будет соревноваться с США по составу делегации, которая посетит КНР

Россия не намерена соревноваться с США в масштабе делегации, которая посетит Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.

«От нашей стороны приедут все вице-премьеры, профильные министры, главы госкорпораций и компаний, которые работают в Китае», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Москва развивает самостоятельные и многоплановые отношения с Пекином. Обе стороны отмечают привилегированное и стратегическое партнерство.

Ранее сообщалось,, что президент России Владимир Путин приедет в Китай с однодневным визитом 20 мая. Поездка будет рабочей — никаких парадов или торжественных встреч не планируется. В Пекине подчеркнули, что это обычные регулярные контакты между Москвой и Пекином, поэтому публичных церемоний не состоится. Кремль пока официально не объявлял эту дату, но раскрыл повестку визита.