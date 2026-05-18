Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 02:05

Обозреватель SC заявил, что визит Трампа в Китай показал лидерство России

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Поездка американского лидер Дональда Трампа в Пекин показала, что страны, поддерживающие многополярность, включая Россию, сегодня находятся на ведущих позициях. Об этом заявил политический обозреватель Уго Дионисио на портале Strategic Culture.

Автор публикации отметил, что Россия смогла удержать и нарастить существенную часть своего промышленного потенциала. По его словам, государства многополярного мира, опираясь на реальные возможности, способны давать отпор действиям Соединённых Штатов.

«Многополярный триумвират (Китай, Россия и Иран) не только пережил осаду, но и занял вершину холма. С этого момента Пекин и Глобальный Юг знают, что у них есть три прочных столпа, на которых можно строить альтернативную экономическую безопасность, политическую, коммерческую или социальную стратегию, и понимают, что при взаимной поддержке каждый из этих столпов вполне способен выживать и поддерживать себя», — сказано в публикации.

Китай, награды и встречи с героями: Раскрыт график Путина на предстоящую неделю
Китай, награды и встречи с героями: Раскрыт график Путина на предстоящую неделю

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп попытался опередить российского президента Владимира Путина, прилетев в Пекин перед его визитом, однако это не повлияло на программу российско-китайских переговоров. Встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином останется деловой и заранее согласованной, без парадов и торжеств. Эксперт пояснил, что американцы хотели продемонстрировать инициативу, но это никак не вмешивалось в подготовленную повестку Москвы и Пекина.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Путин
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar