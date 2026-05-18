Поездка американского лидер Дональда Трампа в Пекин показала, что страны, поддерживающие многополярность, включая Россию, сегодня находятся на ведущих позициях. Об этом заявил политический обозреватель Уго Дионисио на портале Strategic Culture.

Автор публикации отметил, что Россия смогла удержать и нарастить существенную часть своего промышленного потенциала. По его словам, государства многополярного мира, опираясь на реальные возможности, способны давать отпор действиям Соединённых Штатов.

«Многополярный триумвират (Китай, Россия и Иран) не только пережил осаду, но и занял вершину холма. С этого момента Пекин и Глобальный Юг знают, что у них есть три прочных столпа, на которых можно строить альтернативную экономическую безопасность, политическую, коммерческую или социальную стратегию, и понимают, что при взаимной поддержке каждый из этих столпов вполне способен выживать и поддерживать себя», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп попытался опередить российского президента Владимира Путина, прилетев в Пекин перед его визитом, однако это не повлияло на программу российско-китайских переговоров. Встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином останется деловой и заранее согласованной, без парадов и торжеств. Эксперт пояснил, что американцы хотели продемонстрировать инициативу, но это никак не вмешивалось в подготовленную повестку Москвы и Пекина.