Китай, награды и встречи с героями: Раскрыт график Путина на предстоящую неделю

На следующей неделе президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китай. В рабочем графике также запланированы церемонии награждения и встречи. О предстоящей поездке главы государства сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Помимо визита в Китай, у российского лидера намечен ряд мероприятий внутри страны. Среди них — вручение государственных наград, а также другие официальные события с участием президента. Отдельно в расписании значится встреча с выпускниками программы «Время героев». Она направлена на подготовку участников и ветеранов специальной военной операции к работе в государственных структурах и общественных проектах.

Ранее сообщалось, что предстоящая поездка Владимира Путина в Китай может вызвать раздражение у западных стран. Визит российского лидера готовился заранее и не является спонтанным решением. Первоначальные сроки поездок могли корректироваться.