Житель Китая рассказал, как фото с Путиным 25 лет назад изменило его жизнь
Сфотографировавшийся с Путиным в 2000-м китаец Пэн Пай обратился к президенту РФ
Пэн Пай. Обложка © RT
Гражданин Китая Пэн Пай, запечатлённый на фотографии с президентом России Владимиром Путиным во время визита в КНР в 2000 году, поделился воспоминаниями о той встрече с лидером РФ и рассказал о своей нынешней деятельности. Интервью с ним было записано Хунаньским телевидением для RT.
Мужчина подтвердил, что является тем самым мальчиком на фотографии. Сейчас ему 36 лет, и он работает старшим инженером в муниципальной компании.
По его словам, 25 лет назад он находился в парке Бэйхай, где случайно узнал о присутствии Владимира Путина. Увидев российского президента, мальчик помахал ему рукой. К его удивлению, Путин подошёл к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда же была сделана фотография, о значении которой Пэн Пай не догадывался, хотя позже она изменила его жизнь.
Он добавил, что если бы сегодня снова встретил российского лидера, то рассказал бы ему о своей карьере старшего инженера. Пэн Пай выразил надежду на возможность новой встречи, если президент России снова посетит Китай.
В 2013 году Пэн Пай завершил обучение в магистратуре Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ). В беседе с изданием «Хунань жибао» он признавался, что встреча с Путиным вдохновила его на изучение русской культуры и решение продолжить образование в Москве. Пэн Пай также отметил, что у него есть русское имя — Паша.
Кто знает, возможно, мечта Пэн Пая во второй раз встретиться с Путиным осуществиться уже в следующем месяце. В начале сентября президент России планирует посетить Поднебесную для участия в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Второй мировой войны.