Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в сентябре

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о вероятной встрече с Владимиром Путиным во время своей поездки в Китай с 1 по 6 сентября. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией. Вучич также упомянул о возможности присутствия американского лидера Дональда Трампа на мероприятиях.

«Я еду с 1 по 6 сентября, буду в Китае пять дней. Сейчас мне сообщили, что, вероятно, там будет и Путин, так что, возможно, я с ним встречусь. Слышал, что может приехать и Трамп, но не уверен, только Бог знает, как это всё будет», — сказал Вучич.

Он добавил, что 3 сентября Си Цзиньпин организует ужин. Кроме того, 5 сентября один из мировых лидеров проведёт ещё один ужин. Поэтому Вучича попросили оставаться в Китае до пятого числа.

«По соображениям безопасности пока ещё не раскрывают, о ком речь», — отметил Вучич в разговоре с журналистами.