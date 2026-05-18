Почётный караул, оркестр и дети: Ушаков рассказал, как Путина встретят в Китае

Президента России Владимира Путина по прилёте в Китай встретит министр иностранных дел КНР Ван И. В аэропорту пройдет торжественная церемония, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В аэропорту китайской столицы будет организована церемония официальной встречи. Будет приветствовать лично член политбюро компартии КНР, министр иностранных дел Ван И», — сказал Ушаков.

По словам помощника президента, рота почетного караула и дети будут присутствовать на торжественной церемонии. По прибытии в аэропорт Путин проследует в государственную резиденцию «Дяоюйтай».

Основные российско-китайские переговоры с участием глав государств запланированы на 20 мая. Утро этого дня начнется с официальной церемонии встречи на центральной площади Пекина, где Си Цзиньпин встретит Путина, после чего лидеры представят свои делегации. Как отметил Ушаков, церемония пройдёт под звуки оркестра и в сопровождении почётного караула.

Ранее Ушаков назвал отношения России и Китая примером для соседних стран. По его словам, взаимодействие Москвы и Пекина развивается в рамках стратегического партнёрства, которое формировалось на основе договора о добрососедстве в течение 25 лет.