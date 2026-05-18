Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 13:16

Ушаков назвал отношения России и Китая примером для соседних стран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отношения России и Китая рассматриваются как пример сотрудничества между соседними государствами. Об этом перед визитом Владимира Путина в КНР заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

По его словам, взаимодействие Москвы и Пекина развивается в рамках стратегического партнёрства, которое формировалось на основе договора о добрососедстве в течение 25 лет.

«Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — указал он.

Ушаков отметил, что «эти отношения <…> служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями».

Он также напомнил, что документ закрепляет взаимную поддержку в вопросах защиты государственного единства, уважение выбранного пути развития и координацию позиций по международным вопросам.

Заявление прозвучало в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай, который приурочен к годовщине действия соглашения между двумя странами.

Главное — за чаем: В Кремле раскрыли ключевой формат переговоров Путина и Си
Главное — за чаем: В Кремле раскрыли ключевой формат переговоров Путина и Си

«Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор», — заключил представитель Кремля.

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится 19–20 мая. Глава государства прибудет в Пекин вечером во вторник. В аэропорту китайская сторона проведет торжественную церемонию встречи. В Кремле сообщили, что в состав российской делегации включены практически все основные представители, курирующие взаимодействие с КНР.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar