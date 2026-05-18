Ушаков назвал отношения России и Китая примером для соседних стран

Отношения России и Китая рассматриваются как пример сотрудничества между соседними государствами. Об этом перед визитом Владимира Путина в КНР заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

По его словам, взаимодействие Москвы и Пекина развивается в рамках стратегического партнёрства, которое формировалось на основе договора о добрососедстве в течение 25 лет.

«Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — указал он.

Ушаков отметил, что «эти отношения <…> служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями».

Он также напомнил, что документ закрепляет взаимную поддержку в вопросах защиты государственного единства, уважение выбранного пути развития и координацию позиций по международным вопросам.

Заявление прозвучало в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай, который приурочен к годовщине действия соглашения между двумя странами.

«Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор», — заключил представитель Кремля.

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится 19–20 мая. Глава государства прибудет в Пекин вечером во вторник. В аэропорту китайская сторона проведет торжественную церемонию встречи. В Кремле сообщили, что в состав российской делегации включены практически все основные представители, курирующие взаимодействие с КНР.