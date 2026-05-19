«Лучше не спать»: Журналист Life.ru показал обстановку в самолёте перед вылетом с Путиным в Китай

Журналист Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев поделился подробностями перелёта в Китай, куда с официальным визитом прибудет президент России Владимир Путин. Он показал обстановку в самолёте с представителями СМИ.

Журналист Юнашев рассказал о перелёте в Китай перед визитом Путина. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

«Скоро вылет. В самолёте почти один только пул — в этот раз для большинства чиновников выделили отдельный борт, хотя чаще всего мы летаем вместе (что даёт корреспондентам шанс получить интересный комментарий)», — написал Юнашев.

Журналист отметил, что в этот раз в полёте можно будет только отдыхать.

«Правда, лучше не спать — график собьётся, а завтра надо быть бодрячком», — добавил Юнашев.

Путин записал видеообращение к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

Официальный визит Владимира Путина в Китай пройдёт 19–20 мая. Подготовка уже завершена. По прилёте в Китай российского лидера встретит министр иностранных дел КНР Ван И. В аэропорту Пекина организуют официальную церемонию с участием роты почётного караула и детей. После этого президент отправится в государственную резиденцию «Дяоюйтай». Основные переговоры с участием глав государств запланированы на 20 мая.

Обложка © Wikipedia / Shujianyang

Наталья Афонина
