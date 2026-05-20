20 мая, 05:23

Путин назвал партнёрство России и Китая образцом связей

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил во время визита на переговоры в Китай, что отношения Москвы и Пекина стали примером межгосударственного взаимодействия в современном мире. Он считает, что диалог двух стран строится на равноправии и учёте взаимных интересов.

«Всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что основой такого формата являются взаимная поддержка, дружба и добрососедство. Главной целью партнёрства он назвал благополучие и процветание народов России и Китая.

Путин начал переговоры в Пекине с благодарности Си Цзиньпину за тёплый приём

Путин также отметил, что Россия сохраняет статус надёжного поставщика энергоресурсов, а Китай остаётся ответственным потребителем российских ресурсов. По его словам, в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке сотрудничество двух стран приобретает особое значение для мировой стабильности.

