Путин начал переговоры в Пекине с благодарности Си Цзиньпину за тёплый приём
Президент России Владимир Путин начал российско-китайские переговоры в Пекине с благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение и приём.
«Прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство», — сказал российский лидер.
После вступительной части встреча продолжилась в расширенном составе. К Путину и Си Цзиньпину присоединились основные участники делегаций двух стран.
Встреча двух делегаций проходит в Дом народных собраний. Перед началом переговоров президента России у входа лично встретил Си Цзиньпин, церемония прошла с участием почётного караула на площади площадь Тяньаньмэнь.
