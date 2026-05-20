Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 05:13

Путин начал переговоры в Пекине с благодарности Си Цзиньпину за тёплый приём

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал российско-китайские переговоры в Пекине с благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение и приём.

«Прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство», — сказал российский лидер.

После вступительной части встреча продолжилась в расширенном составе. К Путину и Си Цзиньпину присоединились основные участники делегаций двух стран.

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку

Встреча двух делегаций проходит в Дом народных собраний. Перед началом переговоров президента России у входа лично встретил Си Цзиньпин, церемония прошла с участием почётного караула на площади площадь Тяньаньмэнь.

Андрей Бражников
