Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где стартуют ключевые российско-китайские переговоры. Российского лидера у входа в здание на площади Тяньаньмэнь лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин – церемония прошла с почётным караулом и по всем канонам дипломатического протокола.

Путин начал официальный визит в Китай с переговоров в Пекине. Видео © Life.ru

Президент России приехал на лимузине Aurus, после чего лидеры обменялись рукопожатием, длившимся восемь секунд, и вместе поприветствовали делегации двух стран, сообщил специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

В составе российской делегации – 39 человек. В рамках визита запланированы переговоры в узком и расширенном форматах, а также отдельная встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Переговоры проходят на фоне повышенного внимания мировой политики к отношениям Москвы и Пекина. Эксперты называют нынешний визит одним из самых значимых дипломатических событий года, поскольку Россия и Китай продолжают укреплять стратегическое партнёрство в условиях глобального давления со стороны Запада.

Ранее Life.ru писал, что обсуждение встречи неожиданно подогрело заявление калмыцкой шаманки Елены Батыр. Она заявила, что «энергетика даты» складывается в пользу российского лидера, тогда как председателю КНР, по её словам, предстоит пройти через серьёзные испытания.