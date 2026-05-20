Визит президента России Владимира Путина в Китай поставил Европу в крайне невыгодное положение. Такое мнение высказал политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.

По его словам, на фоне глобальной перестройки Европа страдает от хронического стратегического дефицита и находится в уязвимом положении.

Аналитик считает, что Россия, Китай и США вместе могут создать новый мировой порядок, в котором Брюссель окажется на позиции подчинённого, а не лидера. Он также назвал встречу лидеров трёх стран в Пекине «крайне необычным событием», скрывающим нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд.

«Сейчас разворачивается нечто очень важное, масштабы которого пока не поддаются пониманию», – добавил обозреватель.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о пристальном внимании Берлина к визиту Путина в Пекин. По его словам, Германия ждёт от Китая содействия в давлении на Россию для завершения конфликта.