19 мая, 17:14

Мерц признался, что в Германии внимательно следят за визитом Путина в Китай

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Берлин будет внимательно отслеживать визит президента Владимира Путина в Пекин. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время общения с журналистами. Политик признался, что в ЕС также наблюдали за ходом поездки в КНР американского лидера Дональда Трампа.

«Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом Путина в Пекин», цитирует чиновника портал DWS News. По его словам, Берлин всё же ждёт от КНР содействия в давлении на Россию для завершения конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Перед поездкой политик записал видеообращение к гражданам Китая, поприветствовав китайских друзей. В аэропорту Путина встретили на высоком уровне: министр иностранных дел Ван И, дипломаты, военный оркестр, почётный караул и дети с российскими флагами. Передвигаться по Пекину Путин будет на российском автомобиле Aurus с китайскими номерами.

Татьяна Миссуми
