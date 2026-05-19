Мерц признался, что в Германии внимательно следят за визитом Путина в Китай

Берлин будет внимательно отслеживать визит президента Владимира Путина в Пекин. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время общения с журналистами. Политик признался, что в ЕС также наблюдали за ходом поездки в КНР американского лидера Дональда Трампа.

«Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом Путина в Пекин», — цитирует чиновника портал DWS News. По его словам, Берлин всё же ждёт от КНР содействия в давлении на Россию для завершения конфликта.