Путин перемещается по Пекину на Aurus с китайскими номерами

Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Пекину на российском автомобиле Aurus с китайскими номерами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Aurus не первый раз фигурирует во время международных визитов Владимира Путина. Например, однажды глава государства подвозил на люксовом седане лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин. Официальная часть визита стартует 20 мая. Президента встретили в китайском аэропорту на высоком уровне. У трапа лайнера главу государства ждали министр иностранных дел Ван И и дипломаты, а на лётном поле — военный оркестр, почётный караул и дети с триколорами.