Не то что у Трампа: Степашин назвал показательную деталь визита Путина в Китай

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что визит президента Владимира Путина в Китай пройдёт в дружеской атмосфере. По его словам, этим поездка будет заметно отличаться от той, что совершил американский лидер Дональд Трамп.

Степашин считает, что на фоне международной обстановки Москве и Пекину пора обсуждать не только экономические вопросы, но и военно-политическое сотрудничество.

«Если визит Трампа был достаточно деловой и достаточно жёсткий с точки зрения переговоров, то здесь это абсолютно дружеская атмосфера», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что какая-либо связь между визитами Трампа и Путина в Китай отсутствует. Дата поездки российского лидера была определена ещё в феврале.