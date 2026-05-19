Не то что у Трампа: Степашин назвал показательную деталь визита Путина в Китай
Степашин заявил о дружеской атмосфере визита Путина в Китай, в отличие от Трампа
Сергей Степашин. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что визит президента Владимира Путина в Китай пройдёт в дружеской атмосфере. По его словам, этим поездка будет заметно отличаться от той, что совершил американский лидер Дональд Трамп.
Степашин считает, что на фоне международной обстановки Москве и Пекину пора обсуждать не только экономические вопросы, но и военно-политическое сотрудничество.
«Если визит Трампа был достаточно деловой и достаточно жёсткий с точки зрения переговоров, то здесь это абсолютно дружеская атмосфера», — сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что какая-либо связь между визитами Трампа и Путина в Китай отсутствует. Дата поездки российского лидера была определена ещё в феврале.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.