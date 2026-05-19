Путина в Китае встретили оркестр, почётный караул и дети с флагами России

Президента России Владимира Путина встретили в аэропорту Пекина на высоком уровне. Судя по видео, у трапа главу государства ожидали министр иностранных дел Ван И и дипломаты, а на лётном поле — военный оркестр, почётный караул и дети с триколорами.

Встреча Владимира Путина в Пекине. Видео © Life.ru

Российский лидер провёл в дороге большую часть дня. Ожидается, что в первую очередь Владимир Путин отправится отдыхать в государственную резиденцию для почётных гостей. Официальная программа начнётся утром 20 мая.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Китай. Глава государства пробудет в Поднебесной два дня. Ожидаются его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

