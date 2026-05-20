«Удача на стороне Путина»: Шаманка увидела тревожный знак для Си перед переговорами

В преддверии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине калмыцкая шаманка Елена Батыр оценила значение даты предстоящих переговоров. По её словам, сочетание чисел в этом году благоприятно для российского лидера.

Нули всегда немного ухудшают. Но в этом году помогает именно число 20. А вот отдельно двойки ни на что особо не влияют. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

По словам шаманки, энергетика даты складывается в пользу российского президента. При этом оба политика ощущают себя сильными фигурами и настроены на первенство, однако положение китайского лидера она оценивает как более сложное.

«У нашего президента, слава богу, всё хорошо. А у товарища Си прямо показаны трудности. Ему придётся голыми руками доставать каштаны из огня. У нашего президента дела пойдут быстрее», — сказала она.

Отдельно Батыр затронула финансовую сторону переговоров. По её словам, у российской стороны в этом вопросе «больше удачи», тогда как у Си Цзиньпина, по её выражению, «отрезается финансовая сторона».

При этом шаманка уверена, что встреча не приведёт к разрыву отношений между странами. По её мнению, партнёрство продолжится, хотя полностью довольными итогами переговоров стороны не останутся.

«Оба будут не очень довольны результатами встречи. Хотя они не разругаются, какие-то вопросы решат, но каждый останется при своём. Если сравнивать позиции, то позиция нашего президента сильнее», — подвела итог Батыр.

Ранее эксперт по переговорам и деловому протоколу отметил дружескую энергетику встречи Владимира Путина в Пекине, сравнив её с более холодным приёмом, оказанному Дональду Трампу. «Русский и китаец – братья навек», – подчеркнул специалист.