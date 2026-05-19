«Большой друг нашей страны»: Китайцы рады приезду Путина в Китай

Обращение президента России Владимира Путина к народу Китая за несколько часов собрали сотни тысяч положительных реакций в китайской версии TikTok — Douyin. Фрагменты с субтитрами опубликовали многие СМИ.

Путин накануне официального визита в КНР записал видеопослание, в котором подчеркнул, что отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня. Ролик, размещённый газетой «Жэньминь жибао», за семь часов набрал свыше 355 тысяч лайков и более сотни комментариев.

Видео Центрального телевидения Китая получило свыше 266 тысяч отметок «нравится», а публикация агентства Синьхуа — более 25 тысяч. Пользователи в комментариях приветствуют приезд российского лидера и называют его большим другом страны.

«На главном проспекте Чанъаньцзе установили российские флаги. Многие очень удивились: люди не ожидали, что сразу после Трампа к нам приедет российский президент. Путин — большой друг нашей страны, поэтому в Пекине рады его приезду», — сказал aif.ru пекинский переводчик Джонни Ву.