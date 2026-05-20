Хирург: Путина в Китае встретил мотобат будущих «Ночных Волков»

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург (Залдастанов) прокомментировал появление полицейского мотобата Китая во время встречи президента России Владимира Путина в Пекине. В беседе с Life.ru он отметил, что китайские мотоциклисты уже сотрудничают с российскими байкерами и могут стать частью общего движения.

Мотоциклы, встречающие Владимира Путина — это мотобат Китая, будущие «Ночные Волки». И мы приглашаем бойцов мотобата на наше совместные мероприятия со спец батальоном ДПС Московской области и ГАИ Подмосковья, с которыми нас связывает многолетняя дружба и совместные проекты. Александр Хирург (Залдастанов) Президент Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки»

Мотобат Китая во время встречи президента России Владимира Путина в Пекине. Видео © Telegram / Раптли. Первое Российское Видеоагентство

Отдельно Хирург пожелал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «дружеского и плодотворного общения во благо наших стран и общих целей».

Также он сообщил, что «Ночные Волки» готовят открытие клубного дома в Китае.

«Об открытии клубного дома в Китае мы сообщим отдельно и пригласим туда всех наших единомышленников», — отметил байкер.

В китайском подразделении «Ночных Волков» также раскрыли, какие именно мотоциклы использовались в сопровождении. Речь идёт о технике дорожной полиции Китая.

Среди основных марок названы Chunfeng, Benelli, Haojue и Wuyang-Honda. Для сопровождения и скоростного патрулирования используются модели CF650J, CF1250J и BJ1200.

Для городского патрулирования применяются CF400J, BJ300J и WY300J, а для районов и пригородов — малокубатурные WY125J и модели объёмом 125–250 кубических сантиметров.

Кроме того, в китайском мотобате используются современные электрические полицейские мотоциклы.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где официальная часть визита начнётся 20 мая. Перед официальным визитом в КНР Владимир Путин записал видеообращение к гражданам Китая, поприветствовав китайских друзей и отметив беспрецедентный уровень двусторонних отношений.