«Братья навек»: Эксперт указал на отличительную деталь встречи Путина и Трампа в Китае

Российского президента Владимира Путина встретили в Пекине как близкого друга и товарища, если сравнить с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Life.ru рассказал эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.

«Я сейчас пересмотрел встречу Трампа. Протокол встречи один и тот же: и у Трампа махали флажками, и у Трампа стоял почётный караул... Но есть принципиально важное отличие от встречи Трампа — здесь Путина ждали. Ему стали задавать вопросы или просто предлагать темы для разговора сразу после приземления», — пояснил он.

Визит Трампа был несколько холодный — они присматривались друг к другу, всё-таки играют по разные стороны баррикад. А в случае с Путиным можно заметить, что визит поход, например, на то, как в Кремле принимают белорусского лидера Александра Лукашенко — тёплая, дружеская встреч. Здесь не чувствуется напряжённости и официоза. Будто прилетел друг и товарищ.

Что касается общей атмосферы и особых знаков — наверное, можно допустить, что Китай более предрасположен к этому визиту. Для Пекина, конечно, Россия является стратегическим партнёром. По его словам, наша страна — это топ, неотъемлемая часть того геополитического расклада, который сегодня есть в мире.

«Поэтому Россия сейчас гораздо важнее, чем Америка, и дружеские отношения с Россией в разы важнее, потому что Америка и Китай всё-таки находятся по разные стороны баррикад, а в настоящий момент русский и китаец — братья навек», — объяснил специалист.

Кобелюк резюмировал, что встреча Путина — более дружеская, более мягкая, хотя при этом полностью соответствует протоколу, который соблюдается при любых визитах иностранны лидеров. Однако состояние и ощущения от визита — это совершенно другая энергия: энергия дружбы, энергия партнёрства, энергия совместного взаимодействия.

«Я уверен, что и переговоры с Си Цзиньпином будут построены на другой ноте, потому что очень важно первое впечатление. То, как чувствует себя спикер, который к тебе прилетает, то, как чувствует себя президент, который вступает на твою землю — от этого мироощущения зависит очень много. Если вы помните, Трамп после достаточно холодной, протокольной встречи так себя потом и вёл. Ему всё показали, были торжественные приёмы, были банкеты, но это не было дружеской встречей», — заключил собеседник Life.ru.