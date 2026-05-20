Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку

Президент России Владимир Путин во время встречи в Пекине назвал председателя КНР Си Цзиньпин дорогим другом. Российский лидер также процитировал китайскую поговорку, говоря о контактах между Москвой и Пекином.

Путин процитировал китайскую поговорку. Видео © Life.ru

«Не виделись день, а как будто минуло три осени», — заявил Путин, добавив, что РФ и КНР постоянно поддерживают общение.

В свою очередь Си Цзиньпин назвал президента России давним другом и подчеркнул, что между двумя странами на протяжении многих лет сохраняются тесные связи.

Китайский лидер заявил, что многовековая дружба и добрососедские отношения России и Китая стали ещё прочнее и глубже укоренились в сердцах народов двух государств.

Переговоры проходят в Дом народных собраний. Перед началом встречи российского президента у входа лично встретил Си Цзиньпин, церемония прошла с участием почётного караула на площади площадь Тяньаньмэнь.