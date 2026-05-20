Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 04:03

Путин: Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия остаётся надёжным поставщиком ресурсов на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надёжного поставщика ресурсов, а Китай ответственного потребителя этих ресурсов», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что связка Россия — Китай особенно востребована в нынешней напряжённой ситуации на международной арене, а тесное сотрудничество двух стран во внешнеполитических делах — один из главных стабилизирующих факторов.

Напомним, Путин начал двухдневный визит в Китай, прибыв к Дому народных собраний в Пекине, где стартовали ключевые российско-китайские переговоры. Лидеры обменялись рукопожатием и вместе поприветствовали делегации двух стран.

Артур Лапсаков
