Великобритания выдала генеральную лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые произведены в третьих странах из российской сырой нефти. Исключения вступают в силу с 20 мая. Соответствующий документ распространило министерство по делам бизнеса и торговли королевства.

Срок окончания действия лицензии не указан. Таким образом, Лондон официально легализовал закупки топлива, формально подпадающего под антироссийские ограничения, но поступающего через посредников.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил очередное (уже третье) решение США ослабить санкции на нефтяной экспорт РФ, назвав это позитивным сигналом для мировых энергорынков и подтверждением ключевой роли Москвы в глобальной энергобезопасности. Спецпредставитель президента заявил, что мировая энергобезопасность невозможна без российских энергоносителей.