Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 18:19

Британия бессрочно разрешила импорт топлива из нефти РФ через третьи страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Великобритания выдала генеральную лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые произведены в третьих странах из российской сырой нефти. Исключения вступают в силу с 20 мая. Соответствующий документ распространило министерство по делам бизнеса и торговли королевства.

Срок окончания действия лицензии не указан. Таким образом, Лондон официально легализовал закупки топлива, формально подпадающего под антироссийские ограничения, но поступающего через посредников.

Грэм* заявил, что в США работают над санкциями против импортёров нефти РФ
Грэм* заявил, что в США работают над санкциями против импортёров нефти РФ

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил очередное (уже третье) решение США ослабить санкции на нефтяной экспорт РФ, назвав это позитивным сигналом для мировых энергорынков и подтверждением ключевой роли Москвы в глобальной энергобезопасности. Спецпредставитель президента заявил, что мировая энергобезопасность невозможна без российских энергоносителей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar