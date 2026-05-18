Грэм* заявил, что в США работают над санкциями против импортёров нефти РФ

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что работа над законопроектом о санкциях в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть, продвигается. Как он написал в соцсети X, это даст президенту США Дональду Трампу «мощный инструмент для лидерства на мировой арене».

«Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию за счёт закупок дешёвой нефти. Это даст президенту Дональду Трампу ещё один мощный инструмент для лидерства на мировой арене и обеспечения приоритета интересов Америки», — заявил Грэм*.

А ранее американское издание Bloomberg заявило, что Соединённые Штаты рассматривают вариант очередного ослабления санкционного режима в отношении закупок российских энергоресурсов. При этом в Минфине страны воздержались от выдачи новой лицензии, которая могла бы дополнительно смягчить действующие рамки. Однако ситуация может измениться. По данным источников, ряд азиатских государств усиливает давление на Вашингтон. Страны настаивают на сохранении или продлении льготного периода.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.