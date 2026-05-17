FT: Мировой энергокризис на фоне иранского конфликта вступает в новую фазу

Мировой энергетический кризис, вызванный военным конфликтом вокруг Ирана, переходит в новую, более рискованную фазу. Как сообщает Financial Times, около 80 стран уже ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. Это происходит в преддверии летнего сезона, когда традиционно растёт потребление электроэнергии для работы кондиционеров и увеличивается туристический трафик, что создаст дополнительный спрос на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл сообщил, что его команда прорабатывает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent может подскочить до 180 долларов за баррель. Это, в свою очередь, спровоцирует резкий всплеск инфляции и приведёт к рецессии в ряде европейских и азиатских государств.

Ранее Life.ru писал, что США не продлили снятие санкций с российской нефти, срок действия которого истёк накануне. Речь идёт о временном разрешении, которое позволяло покупать часть российской нефти, уже загруженной на танкеры. Действие послабления фактически завершило короткий период, когда администрация Дональда Трампа смягчала ограничения на отдельные поставки российского сырья.