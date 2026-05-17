FT: Мировой энергокризис на фоне иранского конфликта вступает в новую фазу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio
Мировой энергетический кризис, вызванный военным конфликтом вокруг Ирана, переходит в новую, более рискованную фазу. Как сообщает Financial Times, около 80 стран уже ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. Это происходит в преддверии летнего сезона, когда традиционно растёт потребление электроэнергии для работы кондиционеров и увеличивается туристический трафик, что создаст дополнительный спрос на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива.
Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл сообщил, что его команда прорабатывает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent может подскочить до 180 долларов за баррель. Это, в свою очередь, спровоцирует резкий всплеск инфляции и приведёт к рецессии в ряде европейских и азиатских государств.
Ранее Life.ru писал, что США не продлили снятие санкций с российской нефти, срок действия которого истёк накануне. Речь идёт о временном разрешении, которое позволяло покупать часть российской нефти, уже загруженной на танкеры. Действие послабления фактически завершило короткий период, когда администрация Дональда Трампа смягчала ограничения на отдельные поставки российского сырья.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.