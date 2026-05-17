17 мая, 11:03

США возобновили санкции против российской нефти

США не продлили снятие санкций с российской нефти, срок действия которого истёк накануне. При этом не исключено, что Вашингтон может вернуться к этому решению в ближайшем будущем, пишет Bloomberg.

Речь идёт о временном разрешении, которое позволяло покупать часть российской нефти, уже загруженной на танкеры. Как отмечает Bloomberg, действие послабления фактически завершило короткий период, когда администрация Дональда Трампа смягчала ограничения на отдельные поставки российского сырья.

По данным Reuters, ранее такое решение объясняли попыткой сдержать дефицит предложения и рост цен на фоне закрытия Ираном Ормузского пролива. До этого Вашингтон уже продлевал исключение на месяц. Минфин США ранее давал понять, что продлевать общую лицензию не планирует. По состоянию на день истечения срока новое уведомление о продлении на сайте ведомства опубликовано не было. Между тем десятки стран умоляют США разрешить им покупать российскую нефть.

Николь Вербер
