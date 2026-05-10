Война в Иране привела к дефициту одного важнейшего химиката

Ближневосточный конфликт ударил по мировым поставкам серной кислоты и подтолкнул цены вверх. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это один из самых востребованных химикатов в мире. Его используют при производстве удобрений и компьютерных микросхем, переработке древесины, дублении кожи, а также при выщелачивании меди из руды.

Значительная часть серы поступает на рынок с нефтеперерабатывающих заводов стран Персидского залива. После перекрытия Ормузского пролива поставки стали невозможны, что усилило напряжение в цепочках снабжения.

Дополнительным фактором стали ограничения Китая на экспорт серной кислоты. По словам директора Acuity Commodities Фреды Гордон, Пекин пошёл на такой шаг из-за беспокойства о продовольственной безопасности и необходимости удержать стабильные цены на удобрения.

Иран пригрозил ограничить проход через Ормузский пролив для судов стран, которые поддержат санкционную политику США. С таким предупреждением выступил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Пролив остаётся одним из ключевых морских маршрутов для мировой торговли нефтью и газом, поэтому любые угрозы его блокировки сразу вызывают внимание энергетических рынков.