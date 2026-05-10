100 кораблей Гонконга и 2300 моряков оказались заблокированы в Ормузском проливе

В Ормузском проливе остаются заблокированными около сотни судов, зарегистрированных в Гонгонге, а также принадлежащих или управляемых местными компаниями. Об этом заявил председатель ассоциации судовладельцев Гонконга (Hong Kong Shipowners Association) Ричард Хекст.

Выводить суда из зоны конфликта сейчас крайне рискованно — высока вероятность обстрелов.

«Речь идёт о 100 судах, и если учесть, что на каждом из них примерно по 23 моряка, то получается, что на гонконгских судах застряли 2300 моряков», — заявил глава ассоциации в разговоре с South China Morning Post.

Главная задача на данный момент — обеспечить экипажи провизией, питьевой водой и психологической поддержкой. Несмотря на то, что лишь небольшое число судов получило физические повреждения, люди испытывают колоссальный стресс на фоне постоянных атак и новостей о новых ударах между США и Ираном.

Пекин уже призвал все стороны как можно скорее восстановить безопасное и бесперебойное судоходство через стратегически важный пролив.

Ранее стало известно, что президент США Трамп пригрозил Ирану новой операцией в Ормузе, если переговоры с Ираном не принесут результата. Соединённые Штаты начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив 4 мая. Однако уже на следующий день глава Белого дома объявил о её временной приостановке.