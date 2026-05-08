Fars: Иран и США переодически ведут бои в Ормузском проливе

Иранские и американские вооружённые силы переодически ведут бои в акватории Ормузского полива. Об этом пишет агентство Fars.

«Происходят спорадические столкновения в районе Ормузского пролива, начавшиеся около часа назад», — говорится в сообщении.

Ранее ВМС Ирана захватили танкер, перевозивший нефть без получения разрешения от Тегерана. Ocean Koi под флагом Барбадоса сопроводили к южному побережью Исламской Республики.