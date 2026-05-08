ВМС Ирана захватили танкер Ocean Koi за экспорт нефти без разрешения
Военно-морские силы Ирана задержали танкер Ocean Koi, ходящий под флагом Барбадоса. Причиной стала «попытка экспорта нефти» судном, сообщает агентство IRNA.
Как объяснили в ВМС, провоз нефти этим кораблём мог подорвать интересы иранского народа. После задержания танкер направили к южному побережью Исламской Республики. Телеканал Press TV уточнил, что судно было остановлено в акватории Оманского залива.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные открыли огонь по иранскому танкеру Hasna в Оманском заливе. 6 мая судно, шедшее под иранским флагом в порт Исламской Республики, не подчинилось многочисленным предупреждениям. В ответ Иран нанёс ракетный «удар самообороны» по американским эсминцам в Ормузском проливе. Пострадало несколько американских кораблей.
