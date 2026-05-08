День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 13:28

ВМС Ирана захватили танкер Ocean Koi за экспорт нефти без разрешения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Военно-морские силы Ирана задержали танкер Ocean Koi, ходящий под флагом Барбадоса. Причиной стала «попытка экспорта нефти» судном, сообщает агентство IRNA.

Как объяснили в ВМС, провоз нефти этим кораблём мог подорвать интересы иранского народа. После задержания танкер направили к южному побережью Исламской Республики. Телеканал Press TV уточнил, что судно было остановлено в акватории Оманского залива.

Иран обстрелял ракетами силы США, атаковавшие их танкер
Иран обстрелял ракетами силы США, атаковавшие их танкер

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные открыли огонь по иранскому танкеру Hasna в Оманском заливе. 6 мая судно, шедшее под иранским флагом в порт Исламской Республики, не подчинилось многочисленным предупреждениям. В ответ Иран нанёс ракетный «удар самообороны» по американским эсминцам в Ормузском проливе. Пострадало несколько американских кораблей.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar