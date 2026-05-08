Иран нанёс ракетный «удар самообороны» по эсминцам США в Ормузском проливе

Иранские военные нанесли ракетный «удар самообороны» по кораблям США в Ормузском проливе. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Атакующие вражеские подразделения в Ормузском проливе попали под ракетный обстрел со стороны Ирана и были вынуждены бежать, получив повреждения», — говорится в сообщении.

Иранцы обстреляли вражеские силы в проливе, те получили повреждения и были вынуждены отступить. Позже агентство Tasnim уточнило, что пострадало несколько американских эсминцев. Как заявили в IRIB, этот удар стал ответом на атаку американцев на иранский нефтяной танкер.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новые удары по Ирану — по порту Кешм и городу Бендер-Аббас. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что это не значит, что полномасштабная война возобновилась.