

8 мая, 10:20

Иран нанёс ракетный «удар самообороны» по эсминцам США в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Иранские военные нанесли ракетный «удар самообороны» по кораблям США в Ормузском проливе. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Атакующие вражеские подразделения в Ормузском проливе попали под ракетный обстрел со стороны Ирана и были вынуждены бежать, получив повреждения», — говорится в сообщении.

Иранцы обстреляли вражеские силы в проливе, те получили повреждения и были вынуждены отступить. Позже агентство Tasnim уточнило, что пострадало несколько американских эсминцев. Как заявили в IRIB, этот удар стал ответом на атаку американцев на иранский нефтяной танкер.

В Иране обвинили США в нарушении перемирия

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новые удары по Ирану — по порту Кешм и городу Бендер-Аббас. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что это не значит, что полномасштабная война возобновилась.

Наталья Афонина
