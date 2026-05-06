США открыли огонь по иранскому танкеру Hasna в Оманском заливе

Американские военные открыли огонь по иранскому танкеру Hasna в Оманском заливе. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

По данным командования, 6 мая танкер, следовавший под иранским флагом в порт исламской республики, не подчинился многочисленным предупреждениям. В ответ, истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, произвел выстрелы из 20-мм пушки по рулевому механизму танкера, тем самым обездвижив его. Таким образом, Hasna больше не движется в направлении Ирана.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, был достигнут определённый прогресс в переговорах с Тегераном. Также это касается «просьб» Пакистана и других стран.