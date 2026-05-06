День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 17:29

США открыли огонь по иранскому танкеру Hasna в Оманском заливе

Обложка © ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / ЕРА

Обложка © ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / ЕРА

Американские военные открыли огонь по иранскому танкеру Hasna в Оманском заливе. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

По данным командования, 6 мая танкер, следовавший под иранским флагом в порт исламской республики, не подчинился многочисленным предупреждениям. В ответ, истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, произвел выстрелы из 20-мм пушки по рулевому механизму танкера, тем самым обездвижив его. Таким образом, Hasna больше не движется в направлении Ирана.

США просят Россию о помощи по Ормузскому проливу
США просят Россию о помощи по Ормузскому проливу

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, был достигнут определённый прогресс в переговорах с Тегераном. Также это касается «просьб» Пакистана и других стран.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar