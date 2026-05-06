США просят Россию о помощи по Ормузскому проливу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по мнению Вашингтона, России и Китаю выгодно поддержать американский проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции.

По его словам, закрытие международных водных путей, включая Ормузский пролив, не отвечает интересам Москвы и Пекина, поскольку может вызвать экономический хаос в десятках стран. Отвечая на вопрос о возможном вето со стороны России, Рубио отметил, что США стремятся избежать такого сценария и поэтому скорректировали формулировки документа.

Он не стал делать предположений о вероятности вето, но подчеркнул, что текст резолюции, по его оценке, не содержит сложных формулировок.

Ещё в апреле Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в Ормузском проливе. В поддержку документа тогда выступили 11 государств, ещё две страны воздержались. Документ был сосредоточен на ситуации вокруг Ормузского пролива. В нём выражалась готовность Совбеза рассмотреть дополнительные меры против сторон, которые препятствуют свободному проходу судов в этом районе, а также в Баб-эль-Мандебском проливе. Кроме того, проект требовал от Тегерана немедленно прекратить атаки на торговые и коммерческие суда.

Россия тогда заявила, что не намерена извиняться за своё вето. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал об этом на заседании Совета Безопасности, перейдя на английский язык. Проект резолюции также призывал государства координировать оборонительные действия для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Среди таких мер назывались сопровождение торговых судов и сдерживание попыток блокировать или нарушать международное судоходство через пролив.