Сотни катеров в пещерах и постоянная готовность: Как Иран кошмарит весь Ормузский пролив

Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом с помощью так называемого «москитного флота» Корпуса стражей исламской революции, состоящего из сотен быстроходных катеров. Об этом 9 мая сообщает Financial Times.

Катера скрыты в бухтах, пещерах и подземных туннелях вдоль южного побережья страны и находятся в постоянной боевой готовности. В случае приказа они могут оперативно выходить в пролив группами, создавая угрозу как военным кораблям, так и торговым судам. Часть лодок вооружена пулемётами, другие — ракетами малой дальности.

«Их цель — не потопить авианосцы, а создать угрозу и осложнить движение через пролив», — отмечают источники издания.

Стратегия была разработана ещё в 1980-х годах во время ирано-иракской войны и строится на принципах асимметричной войны. Современный флот включает как недорогие иранские катера, так и более продвинутые модели, например Seraj-1 — копию британской гоночной лодки Bladerunner 51.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный «удар самообороны» по кораблям США в Ормузском проливе. В результате пострадали несколько эсминцев США. Атакующие силы были отброшены. Тегеран назвал эту атаку местью за обстрел иранского танкера американцами.