Нефтяные горки: Вашингтон думает над смягчением антироссийских санкций, а Азия давит всё сильнее

Соединённые Штаты рассматривают вариант очередного ослабления санкционного режима в отношении закупок российских энергоресурсов. О неопределённости ситуации сообщает Bloomberg.

Ранее, 16 мая, истёк срок действия предыдущих послаблений, и американская сторона не стала их продлевать. При этом в Министерстве финансов страны воздержались от выдачи новой лицензии, которая могла бы дополнительно смягчить действующие рамки.

Однако ситуация может измениться. По данным источников агентства, ряд азиатских государств усиливает давление на Вашингтон. Страны настаивают на сохранении или продлении льготного периода.

Особую активность проявляют Индия и другие крупные покупатели сырья. Они аргументируют свою позицию высокой зависимостью от стабильных поставок энергоносителей.

Эксперты связывают колебания американских властей с общей нестабильностью на профильных рынках и напряжённой обстановкой в районе Ормузского пролива. Отмечается, что подобная непоследовательность уже имела место: ранее заявленный отказ от продления пересматривался буквально через несколько дней в обратную сторону.

На данный момент окончательное решение Белым домом не принято, и параметры возможного регулирования остаются предметом обсуждений.